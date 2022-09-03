كوريا الجنوبية تسجل 79746 إصابة بكورونا و74 حالة وفاة

سجلت السلطت الصحية في كوريا الجنوبية، 79746 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 323 من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23497048 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 27014 حالة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات في البلاد إلى 27014 حالة وفاة.

متحورات جديدة قد تظهر

وأمس الجمعة، قالت وكالة «الأدوية الأوروبية»، إن متحورات جديدة كليا من «كورونا» قد تظهر هذا الشتاء، موضحة أن اللقاحات المتوافرة حاليا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.