كوريا الجنوبية تسجل حوالي 89 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، حوالي 89000 إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

غدا.. السلطات في كوريا الجنوبية ترفع مطالب إجراء اختبار «كورونا» قبل دخول البلاد

وسترفع السلطات في كوريا الجنوبية، مطالبتها بإجراء اختبار «كورونا» قبل الوصول لدخول البلاد اعتبارًا من غد السبت، وسيكون إلغاء اختبارات ما قبل الوصول لجميع الوافدين إلى البلاد، بغض النظر عن حالة التطعيم أو بلد المغادرة.

وسيظل المسافرون القادمون بحاجة إلى إجراء «بي سي آر» في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى البلاد، وفقًا لوسائل إعلام.

وفي وقت سابق، نصحت اللجنة الاستشارية الكورية الجنوبية للأمراض المعدية، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، «هان ديوك-سو»، الحكومة برفع اختبار «بي سي آر» قبل السفر للمسافرين الوافدين.