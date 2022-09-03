موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022.. هل يحق إعادة الترشيح؟

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022، موضحة أن التنسيق بدأ صباح اليوم السبت، الموافق 3 سبتمبر، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وذكرت الوزارة، أنه تم التنبيه على مختلف الجامعات بتجهيز معامل التنسيق ومراعاة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، فما هو موعد انتهاء التنسيق وما هي الكليات المتاحة؟.. «الوطن» تجيب على هذه الأسئلة في التقرير التالي.

بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة اليوم

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 هو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 سبتمبر الجاري، محذرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية التي تزعم منح شهادات علمية معتمدة، خاصة أنها أعلنت عن جميع الجامعات والمعاهد المعتمدة رسمياً من قبلها في مختلف التخصصات العلمية سواء الخاصة أو الحكومية.

موقف القبول الإقليمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأضافت الوزارة، أنه بالتزامن مع انطلاق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022، فإنه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وأشارت الوزارة إلى موقف الكليات التي تتعلق بالقبول الإقليمي من التحويلات، إذ يتم التحويل إليها وفقاً للحد الأدنى على أن يكون الطالب حال كونه في الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع الجامعة في نطاقها.

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى أن الطالب يمكنه الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، وعدد الرغبات المتاحة له، وعددها 75 رغبة.

بدء التحويلات عقب إعلان نتيجة التنسيق

وأجابت الوزارة على التساؤل الخاص بكيفية معرفة الطالب للكلية المرشح لها بشكل منهائي، موضحة أن الطالب يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني ويطبع بطاقة التشريح المتضمنة الكلية المرشح لها.

وأشارت إلى فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيقها رسمياً، موضحة أن التحويلات تكون في حدود النسبة المقررة وهي 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.