«لتعليم العالي تبدأ حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التنسيق الإلكتروني

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توعية طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة، والمُتخلفين عن التسجيل من طلاب المرحلتين الأولى والثانية والطلاب المُستنفذين، بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التنسيق الإلكتروني

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية «قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة - إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة - فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة» بهدف التيسير على الطلاب وإتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يُسر خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز الإعلامي سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد بكل سهولة.

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة في مصر

وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة في مصر وعلى الطلاب مراجعتها حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، ويمكن الإطلاع على القائمة من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/MOHESREGYPT/posts/pfbid0H4F4Za9oKygNT8WQJGQfWYnMnR6ZABgSXXSmCQJAVpg6nzXSQHdG7i8XkPs8oq2Yl

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب مُتابعة كل أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلميhttp://mohesr.gov.eg

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)https://www.instagram.com/mohesregypt/

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt

ويمكن مشاهدة الفيديو جراف التوضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/a9wUDtkjJao