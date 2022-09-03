تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجله خاله، بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين محمد عثمان أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

قتل عمد

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «أندرو. ح»، بقتل الطفلة المجني عليها «أمل» عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، فخاف أن ينكشف أمره أو أن تقوم بفضحه خاصة وأنهما تربطهما صلة قرابة، فقتلها بسلاح أبيض «سكين».

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز واحرز سلاح أبيض «سكين» والمستخدم في الجريمة، دون مسوغ قانوني.

إحالة المتهم للمحاكمة

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم بقتل نجله خاله ذبحا بعد فشله في الاعتداء عليها بمنطقة البراجيل بأوسيم، إلى المحكمة الجنائية لنظر محاكمته، بعدما وجهت له النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء على الطفلة المجني عليها وفشله.