لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022.. وأبرز الأماكن المتاحة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022، الذي يمكن من خلاله الطلاب تسجيل الرغبات إلكترونيًا، بالتزامن مع انطلاق التنسيق اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجارِ لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، أن لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022 متاحًا كذلك أمام المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر بحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب.

وأكدت أنه يمكن للطلاب التسجيل من خلال لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022 ، إذ إنه لا زال هناك بعض المؤسسات التعليمية المتاحة لاستقبال هؤلاء الطلاب في جامعات ومعاهد حكومية.

الجامعات والمعاهد المتاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة

وجاءت أبرز الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة أمام طلاب الشعبة العلمية على هذا النحو: