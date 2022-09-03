لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022.. وأبرز الأماكن المتاحة
كتب:
هبة وهدان
08:53 ص | السبت 03 سبتمبر 2022
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أرشيفية
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022، الذي يمكن من خلاله الطلاب تسجيل الرغبات إلكترونيًا، بالتزامن مع انطلاق التنسيق اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجارِ لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة.
وأوضحت الوزارة، أن لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022 متاحًا كذلك أمام المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر بحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب.
وأكدت أنه يمكن للطلاب التسجيل من خلال لينك تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2022 ، إذ إنه لا زال هناك بعض المؤسسات التعليمية المتاحة لاستقبال هؤلاء الطلاب في جامعات ومعاهد حكومية.
الجامعات والمعاهد المتاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة
وجاءت أبرز الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة أمام طلاب الشعبة العلمية على هذا النحو:
- تربية مطروح رياضة
- العالي خدمة اجتماعية بور سعيد
- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات
- طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي
- تربية نوعية موسيقية بورسعيد
- معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم
- تربية العريش رياضة
- تربية نوعية فنية بورسعيد
- المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة الشرقية
- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر
- آداب انتساب موجه العريش
- العالي سياحة وفنادق الغردقة
- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج
- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة
- آداب انتساب موجه أسيوط
- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
- العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر
- العالي خدمة اجتماعية المنصورة
- حقوق انتساب موجه أسوان
- تربية رياضية بنين سوهاج