حياة كريمة تغير قرى 3 مراكز بأسوان.. إنارة ومجمعات خدمية وبيطرية (صور)

تهتم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالارتقاء بحياة المواطن المصري، خصوصا في قرى المحافظات الحدودية والنجوع الأكثر فقرا، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية المختلفة، وذلك في مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والخدمية، وغيرها من الجوانب الحياتية الأخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

الانتهاء من 14 مجمعا خدميا

لا تكف «حياة كريمة» عن إنشاء المشروعات المتنوعة في شتى القرى، منها في 3 مراكز بمحافظة أسوان، هي كوم أمبو، وإدفو، ونصر النوبة. ووفقا لما جاء في بيان صادر عن المؤسسة، فإنه يجرى العمل على إنشاء 31 مجمعا خدميا، تضم كل منها سجلا مدنيا، وشهرا عقاريا، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، ووحدة محلية، ومجلس محلي.

وأشار البيان إلى العمل على إنشاء 31 مجمعا للخدمات الزراعية، وتم الانتهاء من 14 مشروعا منها، ويضم المجمع الواحد وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد.

كما تعمل «حياة كريمة» على إنشاء 9 وحدات اجتماعية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة 3 وحدا أخرى، إلى جانب إنشاء 6 مراكز تنموية.

مشاريع المبادرة على الجانب الصحي

واهتمت المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري بالجانبين الرياضي والترفيهي، فعملت على إنشاء وإحلال وتجديد 82 مركز شباب في قرى المراكز الثلاثة المختلفة، وتطوير ورفع كفاءة 76 مركز شباب، وتم الانتهاء من 25 مركزا، يضم كل منها ملاعب ومسطحات خضراء، وكافيتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية يضم حضانة ومكتبة وجيم وصالة ألعاب وصالات أنشطة.

وعلى الصعيد الصحي، تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف على إنشاء 26 وحدة إسعاف في قرى مراكز محافظة أسوان الثلاثة، بجانب تطوير 6 نقاط إسعاف أخرى من أجل توفير خدمة طبية للمواطن، وبالنسبة للنقل، تعمل المبادرة على إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 74 كوبري على المجاري المائية، وتم الانتهاء من 36 منها، بهدف تيسير حركة التنقل على المواطنين.

كما تعمل المبادرة على تطوير ودعم شبكات الإنارة، في القرى المختلفة، حيث انتهت أعمال الكهرباء في 13 قرية.