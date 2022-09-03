إنجازات «حياة كريمة» في الوادي الجديد.. تنفيذ 6 مجمعات زراعية و9 وحدات صحية

إنجازات عديدة حققتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وأحد أكبر المبادرات التنموية على مستوى العالم بأكمله، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا في نسب التنفيذ بجميع القرى، حيث يسابق جميع العاملين في مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسين أو مشرفين، الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المحدد، بمعايير جودة عالية، وسط متابعة ميدانية مستمرة من المحافظين ومختلف المسؤولين، لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي عقبات.

مشروعات حياة كريمة

نشرت مؤسسة حياة كريمة، تقريرا يضم أهم الأرقام حول الإنجازات التي تحققها المبادرة في بعض المحافظات، وما تنفذه من عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تتضمن حياة كريمة للمواطنين، وتضمن التقرير شرحا مفصلا بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى انفوجراف يوضح نسب إنجاز المشروعات حتى الآن.

نسب إنجازات حياة كريمة في الوادي الجديد

وعرض التقرير، جانبا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق، مشيرا إلى تنفيذ 6 مجمعات زراعية في قرى «أبو منقار، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل، أبو هريرة الأم، الخير والنماء، والكفاح الأم».

كما أشارت المؤسسة إلى الانتهاء من تنفيذ 9 وحدات، 8 نقاط إسعاف، بقطاع الصحة، فضلا عن المشروعات التي تنفذ حاليا في أكثر من قطاع، كالمحليات، قطاع المياه، التضامن، الكهرباء، الصرف، وقطاع الشباب والرياضة.

ونشرت المؤسسة، انفوجرافا يوضح نسب الإنجازات في المحافظة التي جاءت على النحو التالي:

نسب تنفيذ قطاع الزراعة

متوسط نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة في الوادي الجديد

نسب تنفيذ قطاع الصحة

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن العمل لا يزال مستمرا في باقي القرى والمحافظات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري في كافة نواحي الحياة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف المصري.