تشديدات أمنية قبل جلسة محاكمة المتهم بمذبحة الريف الأوروبي

شهد مجمع محاكم جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم السبت، تشديدات أمنية قبل بدء جلسة محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، التي يواجه فيها تهمة التخلص من 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحًا، بمنطقة الشيخ زايد.

تعويض مدني مليون وواحد جنيه

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهم طلب من قبل الدفاع المدني وهو تعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه، بينما كانت الجلسة الثانية للمحاكمة سرية داخل غرفة المداولة، وصدر القرار فيها بتأجيلها إلى جلسة اليوم السبت 3 أغسطس لسماع مرافعة دفاع المتهم.

إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد

وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما وُجه له تهمة قتل مزارع عمدًا مع سبق الإصرار، فضلًا عن اقتران هذه الجناية بأخرى وهي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، كما شرع في هتك عرض إحدى الضحايا بنت صديقه المزارع.

النيابة تُقيم دليلها على المتهم

ومن خلال المحاكاة التصويرية لارتكاب المتهم للجريمة، والإرشاد عن المادة المخدرة التي وضعها لتنفيذ مخططه بهتك عرض إحدى الضحايا، وإرشاده عن الأدوات التي استخدمها لدس المخدر في شراب المجني عليها، أقامت النيابة العامة دليلها ضده، فضلا عن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وفحص المادة المخدرة والذي أسفر عن المطابقة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة.