الفيدرالي الأمريكي: سنواصل رفع أسعار الفائدة.. ومخاوف من زيادة البطالة

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بأنه سيواصل هو وزملاؤه رفع أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من أن التضخم تحت السيطرة، وفي تصريحات قصيرة ومباشرة، اليوم الجمعة، أقر الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول بولاية ويو، بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة من المحتمل أن تسبب بعض الآلام قصيرة الأجل للعائلات والشركات وذلك بعد رفع أسعار الفائدة وفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

الفيدرالي الأمريكي يعلن رفع أسعار الفائدة

وحذر رئيس الفيدرالي الأمريكي من أن البديل هو السماح باستمرار التضخم المرتفع دون رادع - سيكون أسوأ، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تكون البطالة أعلى وقد ينمو الاقتصاد بشكل أبطأ.

اتجاه لرفع أسعار الفائدة الإضافية

وتابع جيروم باول: «بدون استقرار الأسعار، فإن الاقتصاد لا يعمل لصالح أحد»، وبعد الحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر خلال معظم الوباء ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية منذ مارس الماضي. ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة الإضافية، بما في ذلك في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وقال «باول»: «نتخذ خطوات قوية وسريعة لتهدئة الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض ، وللحفاظ على توقعات التضخم ثابتة»، وأضاف: «سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة».

وأدى احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى عمليات بيع حادة في سوق الأسهم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة أو 3% يوم الجمعة، عقب تصريحات باول، انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 3.4%.

وانخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول، ويبحث التجار عن أدلة بشأن خطط البنك المركزي الأمريكي المشددة لمكافحة التضخم المتفشي وارتفاع مؤشر الدولار.