أسعار الذهب تتراجع ترقبا لإشارات «الفيدرالي الأمريكي» حول الفائدة

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1760 دولارًا للأوقية في تعاملات اليوم الجمعة، حيث سيطر الحذر على توجهات المستثمرين قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في ندوة جاكسون هول، في وقت لاحق من المؤتمر السنوي.

ترقب لتصريحات «باول»

وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يكرر «باول»، الموقف المتشدد للبنك المركزي ضد ارتفاع التضخم بعد سلسلة من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الأسواق لا تزال منقسمة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس أخرى كما حدث في المرة الأخيرة، أم رفعها بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

كما أظهرت القراءات الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة أكثر اعتدالًا في الربع الثاني، ما يدعم حالة التشدد النقدي واستمرار الضغط على أسواق الذهب، ومن المقرر أن ينهي الذهب الأسبوع بتغيير طفيف، على الرغم من أن المحللين يتوقعون المزيد من التقلبات إذا فاجأت تصريحات «باول»، الأسواق.

توقعات الأسعار بنهاية الربع الحالي

وبحسب «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع تداول الذهب عند 1727 دولار طن للأوقية بحلول نهاية الربع الحالي، وأن يهبط إلى 1670 في غضون 12 شهرًا، وترتبط أسعار الذهب ارتباطا عكسيا بأسعار الفائدة، إذ يعني زيادة سعر الفائدة الأمريكية بنفس الوتيرة السابقة استمرار إقبال المستثمرين على سندات الخزانة، وأدوات الدين، وعزوفهم عن الذهب، لجنى عائد أكبر.

أكبر زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية لاحتواء التضخم

وكان بنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو الماضي، ليصل إجمالي الزيادة نحو 3%، من أجل احتواء معدلات التضخم، التي بلغت أعلى معدلاتها في أمريكا منذ 40 عاما.