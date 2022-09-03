«الجيزة» تعلن فرص عمل للشباب بـ 3 آلاف جنيه راتب شهري.. مواصلات ببلاش

كشفت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توافر فرص عمل بشركة «جي فور أس» للأمن والحراسة، وحددت محافظة الجيزة، نوعية الوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب، التي تتمثل في تعيين أفراد أمن إداري بمول بمدينة الشيخ زايد.

الشروط المطلوبة لوظيفة أفراد أمن إداري

وكشفت المحافظة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين بوظيفة أفراد أمن إداري بمول بمدينة الشيخ زايد، وتأتي على النحو التالي.

- السن : من 21 إلى 39 سنة.

- العمل : 8 ساعات.

- المرتب: 3000 جنيه صافي.

- الطول: لايقل عن 170 سم.

- حسن المظهر.

- مسموح للطلبة بالتقديم.

- يوجد خط مواصلات من ميدان الجيزة.

آلية التقديم للراغبين التعيين بوظيفة أفراد أمن إداري

وطالبت المحافظة الراغبين في التقديم للتعيين بوظيفة أفراد أمن الحضور شخصيًا لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

طرق التواصل مع المتقدمين للتعيين بوظيفة افراد امن اداري

وحددت محافظة الجيزة طرق تواصل المتقدمين لوظائف أفراد أمن من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».