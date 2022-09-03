«غازبروم» الروسية تعلن استمرار شحن الغاز إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم السبت، أنها مستمرة في شحن الغاز إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إغلاق خط نورد ستريم 1

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية إغلاق خط «نورد ستريم 1»، الذي ينقل الغاز لأوروبا، إلى أجل غير مسمى.

وأشارت شركة الطاقة الروسية، التي تديرها الدولة في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حاجتها لأعمال صيانة عاجلة.

وقالت الشركة إنها حددت أعطالا في التوربين الرئيسي على امتداد خط الأنابيب «نورد ستريم 1»، والذي ينقل الغاز الطبيعي من غرب روسيا إلى ألمانيا، وذكرت كذلك أن «خط الأنابيب لن يعمل إذا لم يتم إنهاء العطل».