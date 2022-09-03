موعد تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023.. الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا

كشفت وزارة الداخلية عن موعد تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 للضباط المتخصصين الحاصلين على شهادات كليات الحقوق للذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للإناث للعام 2022، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه.

موعد تقديم كلية الشرطة 2022 / 2023

وأوضحت الوزارة، وفق بيان صادر عنها، أن موعد تقديم كليات الشرطة 2022 - 2023 للذين يحق لهم التقدم للكلية الشرطية، يستمر حتى الخميس الموافق 15 سبتمبر الجاري، وأن التقديم هذا العام إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك لأول مرة من أجل التسهيل على المتقدمين.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 إلكترونيا

وأتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة هذا العام، من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، وذلك للتيسير على مختلف الطلاب وأولياء أمورهم في متابعة كل النتائج، وتوفير مشقة السفر إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة من هذا الرابط.

أهداف كلية الشرطة

وتتضمن الأهداف العامة لكلية الشرطة عدة محاور تعمل على منحها للطلاب، وأبرزها التالي:

- إعداد وتأهيل الطلبة على أفضلِ مُستوى من التكامُل وكذا تأهيلُ الكوادر المُختلفة من الضباط المُتخصصين، من خلال منظومة متكاملة متطورة تضمن تغيير سلوكهم واتجاهاتهم تحقيقا لأفضل مستوى للأداء والعطاء والوعي بأبعاد رسالتهم عند التخرج.

- تحقيق التكامل والتوافق مع إستراتيجية أكاديمية الشرطة ومرتكزاتها العامة، ومواكبة تطورها المضطرد والمُستمر.

- رصد وتحليل الواقع الأمنى وتحديد احتياجاته وتحدياته وتطوير أساليب الإعداد بما تتلاءم مع هذه المطلوبات.

- غرس المبادئ والقيم والمُثل في نُفوس الطلبة التي تُعمق قدرة ضباط الشرطة علي أداء رسالتهم بإخلاص وحِيدة وكفاءة.

- ربط عمليات التعليم والتدريب بحقائق التقدم العلمي والتكنولوجى من خلال النهوض بمرافق الكُلية التعليمية والتدريبية والتطوير المستمر للعلوم والدراسات القانونية والشرطية وربطها باحتياجاتِ المجتمع وآماله .

- اكتشاف المواهب والملكات وطاقات العنصر البشري للطلاب، والعمل علي تنميتها وتوظيفها لخدمة مجالات العمل الأمني عقب التخرج من خلال مناخٍ مُناسب لصقلها.

- إيجاد نظم معلومات مُتكاملة للطلبة تكشفُ عن مُستواهم العلمي والتدريبى والبحثي والانضباطى والعمل علي تحديثها وتحليلها المستمر، والسعى لتقييم مستوى الطلبة التدريبي والرياضي بأساليب قياس مناسبة.

- تأسيس نظام لإدارة ومتابعة الجودة داخل الكلية بما يضمن رفع مستوى الأداء على كافةِ المستويات سواء كانت تعليمية أو تدريبية.

- توفير أفضل مناخٍ إجتماعىَ وإنسانى موائم لحياة الضُباط والطلبة والعاملينَ وإستثمارُ جهودهم بصورةِ مُثلى.