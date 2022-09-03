تفاصيل مقتل «محمود» على يد جاره في بهتيم.. «ما ينوب المخلص إلا الموت»

شيع أهالي منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، أمس الجمعة، جنازة الشاب الثلاثيني «محمود»، الذي كان ضحية مشاجرة بين أهله وأقارب المتهم، لا تمت له بصلة، حيث سقط جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة في البطن.

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، كان الشاب يجلس برفقة أسرته، حتى وصلت إلى مسامعهم أصوات عالية، فهرول للأسفل وفوجئ بمشاجرة كبيرة بين أبناء عمومته وأقارب المتهم، وبعد لحظات قضاها الشاب في محاولة فض المشاجرة، باءت جميع محاولاته بالفشل، حسب رواية أحد الشهود على الواقعة.

مشاجرة انتهت بجثة

شيطان الغضب سيطر على عقل الطرفين، فلم يستمع أي منهما لأحد في البعد عن بعضهما، وخلال توسط الشاب بين الطرفين للفض بينهما، تلقى طعنة نافذة في منطقة البطن، سقط على أثرها يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة بهتيم، وسقط على أثرها جثة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وكشفت التحريات أن المتوفى يُدعى محمود عكاشة، وأنه تدخّل لفض مشاجرة بين أبناء عمومته وأقارب المتهم، وتلقى على أثرها طعنة «سكين» أودت بحياته.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أنها أمرت بالاستماع إلى شهود العيان للكشف عن ملابسات الواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقاً على ذلك، قال المحامي أحمد أبوحشيش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم في هذه الجريمة يواجه تهمة القتل العمد وليس القتل الخطأ، لأنه بالفعل كان يوجه السلاح في وجه الطرف الآخر، وهذا يوضح أنه ينوي قتله، حتى إذا اختلف الشخص المقصود، لذلك من المحتمل أن يوجّه له تهمة القتل العمد، وطبقًا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المنتظرة لهذا المتهم هي الإعدام شنقًا.