تفاصيل مصرع شاب صعقا بالكهرباء في «فرح» بكفر الشيخ.. شهيد لقمة العيش

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة شاب يدعى «معاذ سمير نصار»، 27 عاماً، خريج كلية التجارة، وذلك بعد أن لقي مصرعه نتيجة صعق كهربائي أثناء العمل على تجهيز موقعا لعمل المشروبات، في أحد الأفراح بقلين.

أهالي قلين يودعون الشاب

وودع أهالي مدينة قلين الشاب المتوفى في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق والهدوء والكفاح من أجل توفير مطلباته ومتطلبات أسرته، ووصفوه بـ«شهيد العمل».

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور الشاب

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب «معاذ»، الذي لقي مصرعه أثناء عمله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة مهيبة لشهيد لقمة العيش

«معاذ شاب شغال على دراعه زي ما بيقولوا، وبيعمل شاي في الأفراح عشان دي لقمة عيشه، وأثناء ما كان بيجهز نصبة الشغل وبيوصل الخلاط، الكهرباء مسكت فيه ومات»، بهذه الكلمات بدأ إسلام شوقي، أحد أقارب «معاذ»، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «شوقي»، «معاذ كان طيب القلب وبيحب الناس كلها والكل كان بيحبه، ولسة خاطب قريب، وكان بيسعى إنه يجهز شقته ويتجوز قريب بس ده نصيبه، وميعزش على اللي خلقه».

وتابع: «الجنازة كانت صعبة وتقيلة أوي والحُزن كان باين على الجميع، ومكناش عارفين نمشي في المقابر من كثرة الناس لأنه حبيب الكل وكان مكافح وشايف مصالحه وحقيقي عُمره ما زعل حد أبداً، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وياريت الناس كلها تدعيله».

تفاصيل مصرع شاب في قلين

كان شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر قد لقي مصرعه أثناء العمل على تجهيز موقع عمل المشروبات في أحد الأفراح بمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك نتيجة صعق كهربائي، وجرى نقله إلى استقبال مستشفى قلين المركزي، ليتبين وفاته، ويجري نقله لمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق بمركز قلين.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، أثناء العمل على تجهيز موقع لعمل المشروبات في أحد الأفراح بمدينة قلين، ليُجرى نقله إلى استقبال مستشفى قلين المركزي، ومنها لمشرحة المستشفى.

وبانتقال مباحث مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ ثم إلى المستشفى، تبين مصرع شاب يُدعى «معاذ نصار»، 28 عاماً، يعمل في الأفراح عن طريق إنشاء مكان لعمل المشروبات في الأفراح، وأثناء قيامه بتوصيل الخلاط الخاص بالمشروبات في مصدر للكهرباء، أُصيب بصعق كهربائي نتيجة لحدوث ماس، ليلقى مصرعه في الحال.

وجرى إيداع جثمان المتوفى بمشرحة مستشفى قلين المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة قلين، وجاري العرض على جهات التحقيق.

آخر ما نشره «معاذ» قبل وفاته

وكان آخر ما نشره الشاب «معاذ نصار»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل رحيله، صورة له وعلق عليها قائلاً: «عيد ميلادي الـ27 مفيش كل سنة وأنت طيب يا موزة».