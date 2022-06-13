هبوط أرضي في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة والأجهزة التنفيذية تبحث أسبابه

شهد حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين، هبوط أرضي، أمام مكتب بريد بهتيم، أسفل كوبري العصار، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، وجرى فرض كردون أمني حول الموقع وجارٍ العمل على معالجة آثار الهبوط.

إخطار بوجود هبوط أرضي

وكانت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية تلقت إخطارًا من غرفة العمليات بحي شرق شبرا الخيمة، بوجود هبوط أرضي أمام مكتب بريد بهتيم بالحي.

بحث أسباب الهبوط الأرضي

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا لموقع الحدث، بقيادة اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة برفقة شرطة المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، أمام مكتب بريد بهتيم والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

تحديد أبعاد التفريغ الهوائي

وجارٍ معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، أسفل كوبري العصار ببهتيم وعمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، وردم الهبوط الأرضي لسد جميع الفراغات، ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

وأكد مصد مسؤول أنه يجري حاليًا معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وذلك بعد عمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات، ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.