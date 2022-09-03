آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022.. الرابط والخطوات

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 عن آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022 خاصة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية.

وفتح مكتب التنسيق موقعه الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر 2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022

- يتأكد الطالب من عدم معرفة أي شخص رقمه السري.

- يطلع على كافة التعليمات والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات على موقع تنسيق المرحلة الثالثة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

- يبدأ في تسجيل رغباته ووضع بياناته المطلوبة بعد الدخول على موقع التنسيق من هنا عبر الضغط على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكان الدكتور رضا محمد حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد يوم يوم الخميس الماضي، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022.