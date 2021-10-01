نتيجة المرحلة الثالثة 2021 للتنسيق بعد قليل

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الثالثة 2021، بعد قليل، وذلك عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن تكون اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وعضوية عدد من رؤساء الجامعات انتهت من أعمال وإجراءات توزيع الطلاب على الكليات والأماكن المختلفة، وفقا للأعداد المقررة لكل كلية وتحديد الحد الأدنى لكل كلية.

نتيجة المرحلة الثالثة 2021 متاحة بعد قليل عبر بوابة الحكومة المصرية

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسييق، إنه يجري الآن العمل على الانتهاء من تجهيزات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مشيراً إلى انها ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة متاحة لجميع الطلاب على الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية المتاحة عبر الإنترنت.

نتيجة المرحلة الثالثة 2021 للشعب العلمية والأدبية

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور وزير التعليم العالي اجتمعت بحضور أعضاء المكونين من 5 رؤساء جامعات حكومية ورئيس قطاع التعليم، لتوزيع الطلاب على الطلاب المختلفة، مؤكدا على أنه يجر تحميل النتائج على الموقع الإلكتروني لإلتاحتها أمام الطلاب بعد قليل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن جميع الإجراءات والتوزيع للطلاب على الموقع الإلكتروني تم آليا دون تدخل العنصر البشري، لافتا إلى أنه ستكون مرضية لجميع الطلاب بجانب أن تكون الحدود الدنيا للكليات وفقا للأعداد المقررة، مؤكدة على أن تنسيق الجامعات مستمر حتى الانتهاء من تنسيق جميع الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق، منوها إلى أنه فور الإعلان عن النتيجة يمكن للطلاب التوجه للجامعات لتقديم أوراق ملفاتهم للالتحاق.