الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة.. منها الصناعة والطاقة

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي لها، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة صباح اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجارِ، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر، لافتة إلى أن التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية يشترط الحصول على الحد الأدنى للتنسيق واجتياز اختبارات القدرات.

أسماء الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي رياضة، بحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها ما يلي:

كلية تربية العريش رياضة.

تربية مطروح.

تربية جنوب الوادي بالغردقة.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية.

تربية أسوان.

كلية تربية الوادي الجديد.

تربية دمياط.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية.

تربية رياضية بنات بنها.

كلية تربية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية كفر الشيخ.

تربية بني سويف.

تربية المنيا.

تربية السويس.

تربية أسيوط.

تربية سوهاج.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات

وحددت وزارة التعليم العالي، القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، التي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

وأكدت أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي أدخلها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة، لافته إلى أنها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الجامعات، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.