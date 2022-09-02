الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2022 في جامعة بنها.. بينها تربية نوعية

تنطلق خلال ساعات المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، حيث تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلي الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة في جامعة بنها.

«الوطن» تستعرض الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في جامعة بنها، التي يتوافر بها أماكن للطلاب نظامي انتظام وانتساب.

خريطة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة بنها

ووفق بيان وزارة التعليم العالي حول الكيات المتاحة للمرحلة الثالثة أمام طلاب الثانوية العامة المتبقين من الدور الأول والناجحين في الدور الثاني، فإن جامعة بنها بها 4 كليات متاحة خلال المرحلة الأخيرة لتنسيق الجامعات 2022، وهي:

كلية تربية رياضية بنين بنها

كلية حقوق انتساب موجه بنها

كلية آداب انتساب موجه بنها

كلية تربية نوعية بنها

التقديم للكليات المتاحة للمرحلة الثالثة في جامعة بنها

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، إجراءات ومواعيد التقدم للتنسيق في المرحلة الثالثة، ليختار الطلاب رغباتهم في الكليات المتاحة بالمرحلة التي تعد الأخيرة في تنسيق الجامعات 2022، حيث من المقرر أن يتم تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية لبدء المرحلة، ويعقبها تسجيل الرغبات ثم إعلان نتيجة التنسيق.