الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي.. أبرزها تربية رياضية ونوعية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة في بيان لها، أن أبرزها كليات التربية بمختف تخصصاتها العلمية في العديد من الجامعات الحكومية في مصر، مؤكدة أنه بالنسبة لكليات التربية الموسيقية والفنية والرياضية تشترط اجتياز الطالب لاختبار القدرات.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي:

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية رياضية بنات أسوان

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية (طفولة) أسوان

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية فنية أسوان

تربية العريش

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

الفني للفنادق المطرية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية مطروح.