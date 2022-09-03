الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات الحكومية والخاصة 2022

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات بشأن الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 2022 في مصر، ليتثنى لطلاب الثانوية العامة هذا العام الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة للوزارة فور ظهور نتيجة التنسيق للعام 2022، إذ إن طلاب المرحلة الثالثة لا يزالون يسجلون رغباتهم.

الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات الحكومية والخاصة 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي، الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 2022 في مصر وذلك بعد ظهور نتيجة التنسيق، إذ يجب على الطالب شراء «دوسيه» يوضع به عدة أوراق من بينها طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكترونى، عدد (6) صور شخصية، شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها، الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح، نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

وأضاف وزارة التعليم العالي، أنه يجب على الطالب عند تجهيز الأوراق المطلوبة لـ تقديم الكليات 2022 في مصر، تقديم شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط»، ثم التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات القيد.

تنسيق المرحلة الثالثة

ويستمر تنسيق المرحلة الثالثة 2022/2023 للثانوية العامة حتى الأربعاء المقبل 7 سبتمبر الجارِ بحد أدنى 205 درجات، والمتاح لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية والناجحين في الدور الثاني.

ويتم تسجيل الرغبات، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، والكتابة الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.