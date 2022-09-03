تنسيق المرحلة الثالثة بالمجموع.. اعرف الحد الأدنى وقواعد القبول الإقليمي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة بالمجموع، الذي بدأ صباح اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجارِ ويستمر لمدة 5 أيام، موضحة أن التنسيق يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص، ثم البدء في تسجيل الرغبات وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن تنسيق المرحلة الثالثة بالمجموع هو 205 درجات لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية، أي بنسبة 50%، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة اتباع قواعد كتابة الرغبات بدقة، والاطلاع على أسماء الجامعات والمعاهد المعتمدة رسميًا من موقعها الإلكتروني.

ما هو القبول الإقليمي؟

وبالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، حددت وزارة التعليم العالي، تفاصيل القبول الإقليمي والكليات التي تخضع له، موضحة أن القبول الإقليمي يعني اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، مؤكدة أنه لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي الذي يكون وفقاً للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

قواعد كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

حددت وزارة التعليم العالي، قواعد يجب مراعاتها عند كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة، فيجب التأني عند كتابة الرغبات وكتابة جميع فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، وضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه، محذرة من الكيانات الوهمية وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة رسمياً الموجودة على موقع التنسيق وصحفات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر الحصول على شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في تسجيل الرغبات.