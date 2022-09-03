كلية تربية نوعية.. أماكن شاغرة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة

كلية تربية نوعية بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، التي بدأت صباح اليوم السبت 3 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر، بحسب ما أعلنت عنه رسمياً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فما هي تخصصات الكلية وبرامجها المميزة.

يقول الدكتور محيي الدين إسماعيل، عميد كلية تربية نوعية بجامعة المنصورة، إن رؤية الكلية تتمثل في التميز العلمي والبحثي محلياً وإقليمياً وعربياً، بما يحقق التنسيق المستدامة ويلبي احتياجات المجتمع، وتتمثل رسالتها في توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة لإعداد المعلم النوعي المتميز للتعليم قبل الجامعي، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية وتقديم الاستشارات المتخصصة والخدمات المجتمعية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن أهداف كلية تربية نوعية تتمثل في تطوير منظومة التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية متميزة والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتطوير منظومة الخدمات والأنشطة المجتمعية، وكذلك تطوير المنظومة الإدارية وإرساء نظام الجودة بالكلية والحصول على الاعتماد.

البرامج الأكاديمية:

أولاً مرحلة البكالوريوس:

- الاقتصاد المنزلي.

- التربية الفنية.

- التربية الموسيقية.

- معلم الحاسب الآلي.

- تكنولوجيا التعليم.

- الإعلام التربوي.

- المسرح التربوي.

البرامج الأكاديمية المستحدثة في مرحلة البكالوريوس

- برنامج الحاسب الآلي باللغة الإنجليزية.

- برنامج البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي.

- برنامج البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الإدارة.

مرحلة الدراسات العليا:

تمنح الكلية الدبلوم المهني في صعوبات التعلم وإدارة المؤسسات التعليمية، والدبلوم الخاص في التربية النوعية في الأقسام الآتية:

-قسم التربية الفنية

التربية الفنية.

- إعداد معلم الحاسب الآلي:

تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

-قسم الإعلام التربوي:

المسرح التربوي.

الصحافة المدرسية.

الإذاعة والتليفزيون التعليمية.

-قسم العلوم التربوية والنفسية:

علم النفس.

أصول التربية.

مناهج وطرق تدريس التخصص «الاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والتربية الفنية وإعداد معلم الحاسب الآلي والتربية الموسيقية».

-قسم الاقتصاد المنزلي:

التغذية العلاجية.

إدارة خدمات التغذية بالمستشفيات.

علوم الأطعمة والألبان.

النسيج والملابس.

تصنيع الملابس.

إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة.

اقتصاديات الأسرة.

-قسم التربية الموسيقية:

النظريات والتأليف.

الموسيقى العربية.

الصولفيج والإيقاع الحركي والإرتجال.

الأداء «البيانو».

الأداء «أوركسترالي».

الأداء «غناء عالمي».