«الأوقاف»: رعاية الرئيس لمؤتمر الشؤون الإسلامية دعم كبير للفكر الوسطي

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، ووجَّه الدكتور وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (24 - 25) سبتمبر 2022م تحت عنوان: «الاجتهاد ضرورة العصر» (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر «الاجتهاد ضرورة العصر» دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.

محاور المؤتمر

كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تحديد واختيار هذا الموضوع نظرا لما يمثله فتح باب الاجتهاد واسعا في العصر الحاضر من ضرورة ملحة من جهة، وبيان أن لهذا الاجتهاد أصوله وضوابطه ورجاله المتخصصين من جهة أخرى، مع ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أو المؤسسي، وبيان مفهوم الإجماع السكوتي في العصر الحاضر، وبناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد، و النظر بعين الاعتبار البالغ لمعطيات العلم التطبيقي عند الاجتهاد أو الإفتاء أو إطلاق الأحكام المتعلقة به، وكذلك المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية وعلاقتها بالإفتاء الشرعي، ومستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية، والمسؤولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ وموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

كما أكد وزير الأوقاف أن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثالث والثلاثين يتناول المحاور التالية: المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر، المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه، المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم، المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل: - التعامل بالعملات الافتراضية - تدويخ الحيوان قبل ذبحه - موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية، المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي، بحضور أكثر من مائة وزير ومفتي وعالم من خمسة وخمسين دولة، كما ناقشت اللجنة في جدول أعمالها الاستعدادات لعقد المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الحضور

حضر الاجتماع كل من الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لـ الشؤون الإسلامية، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج محمد شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون المصري سابقًا، ومحمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي، وأحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور حسن علي سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، وفريد إبراهيم رئيس القسم الديني ونائب رئيس التحرير بجريدة الجمهورية، والدكتور حسن مدني، ومجاهد خلف نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقًا، وصبحي مجاهد الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، وحامد محمد حامد مدير تحرير جريدة الأهرام المسائي، مجدي أمين بالتليفزيون المصري، والدكتور أحمد القاضي كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم، وكرم من الله السيد، الصحفي بجريدة أخبار اليوم.