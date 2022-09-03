القبض على عصابة تتزعمها سيدة للنصب على محال الذهب في مصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عصابة تتزعمها سيدة بمدينة مصر الجديدة في محافظة القاهرة، للنصب على محال الذهب عن طريق بيع واستبدال جنيهات ذهبية ومشغولات مزيفة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من مالك محل مصوغات بدائرة القسم، بمحاولة إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، استبدال 3 جنيهات ذهبية مزيفة، بمصوغات ذهبية عبارة عن خاتم وغويشة.

تشكيل عصابي متخصص في النصب

بالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين تكوين المذكورة بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين، تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب على محال الذهب من خلال استبدال جنيهات ذهبية مزيفة بمشغولات سليمة.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة الأولى، كما تم بإرشادهم ضبط (42 جنيه ذهب مزيفة غير مغلفة - كمية من المشغولات الذهبية المقلدة - 56 جرام ذهب - 21 علبة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة - 4 فواتير خالية البيانات منسوب صدورها لمحلات مشغولات ذهبية - 6 مكبس مختلف الأشكال لصب العملات والمشغولات الذهبية - 33 جنيه ذهب مزيفة ومغلفة ومطبوع عليها إحدى الماركات جاهزة للبيع - 67 سبيكة مزيفة غير مغلفة، وأخرى مزيفة مغلفة جاهزة للبيع - مبلغ مالي).

العصابة ارتكبت 5 وقائع نصب بالأسلوب نفسه

وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بإقدامه على تزييف الجنيهات الذهبية بورشة تابعه له، بمساعدة اثنين من المتهمين، على أن تتولى المتهمتان الأخريان بيعها بمحلات الذهب.

وبتطوير مناقشتهم، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع نصب بالأسلوب ذاته، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات وقائع النصب على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.