وصول المتهم في مذبحة الريف الأوروبي لجلسة محاكمته

وصل إلى مقر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، منذ قليل، المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، في الشيخ زايد، وسط حراسة أمنية مشددة، لنظر جلسة محاكمته في اتهامه بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله.

القتل العمد مع سبق الإصرار

وشهدت إحدى المزارع في قرية الريف الأوروبي بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في شهر مايو الماضي، مذبحة ارتكبها المتهم، وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة معه، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في هتك عرض إحدى الضحايا.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معه، بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما وجهت له تهمة قتل مزارع صديقه عمدًا، فضلًا عن اقتران تلك الجناية بأخرى وهي قتل ابنتيه وحفيديه والشروع في هتك عرض إحدى المجني عليهن.

مادة مخدرة لتنفيذ المخطط

النيابة العامة، أقامت دليلها على المتهم بعد إجرائه محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدس المخدر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة.