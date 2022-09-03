«الزراعة»: 4 ملايين جرعة لقاح لتحصين المواشي ضد «الحمى القلاعية»

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، اهتمام الدولة بتطوير وزيادة إنتاج البلاد من الثروة الحيوانية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمضاعفة رؤوس الماشية لدى المربين، من خلال برامج التحسين الوراثي، إلى جانب العمل على إنشاء قواعد بيانات ضمن منظومة الترقيم والتسجيل.

تحصين الماشية 3 مرات سنويا

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، يقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن الوزارة نظمت حملات عدة متتالية لتحصين رؤوس الماشية من الأمراض لمنع دخولها البلاد، مشيرا إلى رصد بعض السلالات الجديدة من الحمى القلاعية، والتنسيق مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، لإعداد لقاح مضاد لهذه السلالات يتبعها تنفيذ حملة للتحصين.

تنفيذ 11 ألف ندوة إرشادية

وأفاد بأنه جرى تنفيذ أكثر من 11 ألف ندوة إرشادية مؤخرا لتوعية الأهالي بالحصول على أفضل استفادة من هذه اللقاحات، إلى جانب تنفيذ برامج تحصين شملت 2.8 مليون رأس ماشية، إضافة إلى توفير 4 ملايين جرعة لقاح ضد الحمى القلاعية، وتوزيع 3.3 مليون منها بواسطة المديريات، وتخصيص 700 ألف جرعة كاحتياطي استراتيجي في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تحصن الحيوانات 3 مرات سنويا بدلا من مرتين لمضاعفة مستويات المناعة لدى رؤوس الماشية، منوها بالتنسيق المستمر مع الأطباء البيطريين لإطلاق حملات طرق الأبواب بالتعاون مع كبار العائلات والعمد والمشايخ لتوعية الأهالي.

تحصين 76% من القرى المستهدفة

ولفت إلى زيادة الوعي لدى المزارعين والمربيين بضرورة تقديم اللقاحات للحيوانات، متابعا: «الفلاح المصري واع بأهمية هذه اللقاحات، وعارف إنه لابد من الاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، وتمكنا من الوصول إلى 7600 قرية بنسبة 76% من المستهدف».