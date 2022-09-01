«الزراعة» تطلق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بقيمة مليار جنيه

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية «ADP»، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية.

إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية

وقال «القصير» إن مجلس الأمناء وافق خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية، بمبلغ مليار جنيه من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة، وذلك تزامنًا مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 المزمع عقدها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «القصير» أن المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، ‏كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات التسويق، والتعاونيات، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الزراعية، ومؤسسات التمويل متناهية الصغر، ‏من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية، ‏ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية، لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي، وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان، والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة، وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي، والنباتات الطبية والعطرية، والتقاوي والزراعات التعاقدية.

وأوضح «القصير» أن مبادرة التمويل الأخضر ستتم بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التنمية الزراعية، والتي يدير محفظتها البنك التجاري الدولي، لافتًا إلى أن اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية استعرض أيضا أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية له والتي بلغت نحو 3 مليار جنيه.

الاجتماع ناقش آلية الإقراض

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إقراض الأنشطة الزراعية بأكثر من 9,3 مليار جنيه، بنظام القرض الدوار لأكثر من 374 ألف مستفيد، لتمويل حوالي 23 ألف مشروع ‏في الأنشطة الزراعية التي تمثل أولوية للدولة المصرية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير الري الحقلي وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، وأيضا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.

ووجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين، وخاصة من المرأة والشباب في محافظات الوجه القبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا.