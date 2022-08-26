الحداد: اللقاحات قضت على خطورة أعرض كورونا وقللت نسب دخول المستشفيات

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن هذا الأسبوع يشهد استقرارا عالميًا على مستوى إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث حدث انخفاض شديد عالميا، وليس محليا فقط، موضحًا: «اللقاحات أثبتت عالميا أنها قضت على خطورة فيروس كورونا ليصبح مثل دور البرد».

الإصابات في مصر تكاد تكون منعدمة

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية هبة ماهر، عبر قناة dmc: «على المستوى المحلي، تكاد تكون الإصابات منعدمة جدا، قلنا من قبل إن المواطنين لا يعتقدون أن الأعراض التنفسية جراء فيروس كورونا، حيث يصرون على أنه برد، وهذا مؤشر جيد، لأن هذه الموجة من فيروس كورونا هي الأضعف من بين موجات كورونا، إذ أنّ نسب الإشغالات في المستشفيات أقل بكثير جدا».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن الموجة السادسة من كورونا انكسرت بصورة كبيرة، وكانت ذروتها الأقل من الموجات السابقة على مستوى حدة الإصابات والخطورة، إذ أن معظم الإصابات كانت من الدرجة البسيطة والمتوسطة، أما على المستوى العالمي يشهد العالم انحسارا كبيرا في الأعداد، بفضل منظومة اللقاحات العالمية.

معظم الإصابات عالميا بسيطة

وواصل الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة: «معظم الإصابات عالميا بسيطة ونسب الوفيات حول العالم انخفضت بشكل كبير مقارنة بالموجات السابقة، وهو ما يؤكد أن اللقاحات تحمي من الأعراض الخطيرة ومن ضمنها الوفيات».

وأكد، أن اللقاحات لا تزال مهمة حتى الآن، فلا يعني أن الموجات بسيطة وحدة الأعراض وخطورتها أقل انعدام دور للقاحات، مشددًا على أهمية اللقاحات في منع الأعراض الخطيرة للإصابات والوفيات.