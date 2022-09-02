«الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من تقاوي المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور أمجد ريحان، مدير عام فحص التقاوي بوزارة الزراعة، إنّ الرؤية السياسية استبقت كل الأوضاع الحالية والأزمات التي يمر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية التي أثرت بشكل مباشر على توفير الأمن الغذائي حول العالم.

وأضاف ريحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح، أنّه بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، فإنهم ليس لديهم أي مجال لاستيراد التقاوي، إذ إنّ لديهم اكتفاء ذاتي منها، أما بالنسبة لمحاصيل الخضر فإن هناك توجيهات بزيادتها عن طريق إطلاق البرنامج الوطني الذي يساهم في توفير أصنافٍ جديدةٍ عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع الأصناف الأخرى، لتعويض الفرق الشاسع بين الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا.

التقاوي تزيد الإنتاجية 15%

وأضاف ريحان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الزراعة وجّها بتوفير وتحديث التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن التقاوي المعتمدة من العناصر الجيدة، حيث إن كل الدراسات تشير إلى أنّ استخدامها يؤدي إلى زيادة قدرها 15% من الإنتاجية؛ لأن عناصر الجودة المتوفرة في التقاوي المعتمدة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة.

زيادة المساحة الأفقية

وتابع مدير عام فحص التقاوي بوزارة الزراعة، بأن وزير الزراعة وجّه بزيادة المساحة الأفقية عبر استصلاح المزيد من الأراضي والأماكن والصوب الزراعية التي تؤدي إلى إنتاجية عالية جدا من المساحة، موضحا أنّ الجهات البحثية التي تدرس الأصناف تقوم بعمل موائمة للصنف في مناطق الزراعة المختلفة، وبالتالي فإنّ الدور الإرشادي المهم لوزارة الزراعة توجيه المزارع لزراعة محاصيل ذات جودة عالية في أماكن ملائمة.