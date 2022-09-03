انخفاض معدل الإصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة بنسبة 20%

أعلنت السلطات الأمريكية عن انخفاض معدل الإصابات بفيروس جدري القرود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تلقي المصابين للقاح، مما أدى إلى التقليل من سرعة انتشار المرض، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقال أنيل مانجلا، عالم الأوبئة، إن حالات الإصابة الجديدة بمرض جدري القرود انخفض بنسبة 20% في المتوسط أسبوعيا منذ الذروة في منتصف شهر يوليو.

وأضاف «مانجلا» أنه يجب على السلطات مراقبة وضع الجامعات بحذر، حيث أن عودة للطلاب للجامعات قد يؤدي مجددا إلى زيادة معدل الإصابات بجدري القرود مرة أخرى.

تجاوز عدد الإصابات بجدري القرود 50 ألفا حول العالم

جدير بالذكر أنه خلال الـ3 أشهر الماضية، سجلت الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة بفيروس جدري القرود، بينما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 50 ألفا حول العالم.

بايدن يطلب 4.5 مليار دولار لمواجهة جدري القرود

وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس بتوفير 4.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات انتشار جدري القرود، بالإضافة إلى توفير اللقاحات اللازمة للحد من انتشاره، وأطلق مسؤولوا الصحة في ولاية ميري لاند عن نظام الحجز المسبق للحصول على اللقاح، وتلقت الولاية نحو 14539 ألف جرعة لقاح، تم استخدام نحو 3470، بينما مازل الباقي تحت قيد الطلب.

وعلى الرغم من أن معدل الإصابات بجدري القرود قد انخفض في الولايات المتحدة، إلا أن مركز السيطرة على الأمراض أعلن أن بعض الولايات تعاني من سرعة انتشار المرض بين أفرادها.

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس جدري القرود

كما أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «جدري القرود» في المملكة المتحدة، وأن المصاب قادم من رحلة غرب أفريقيا.

وقالت الوزارة إنه تم تشخيص شخص بهذه السلالة بعد عودته مباشرة من رحلته من غرب أفريقيا، وأنه تم نقله إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى جامعة ليفربول، ليكون تحت رقابة اللجنة الاستشارية لمسببات الأمراض الخطيرة.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أنه يتم الآن البحث عن الأشخاص الذين خالطوا المريض بشكل وثيق لإجراء فحوصات لهم، للتأكد من عدم انتقال الفيروس إليهم، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي حالات أخرى قد أًصيبت بالفيروس من خلال الاتصال بالمريض.