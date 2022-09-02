وزير الكهرباء: مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بالمنطقة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ مصر خطوات جادة نحو تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لتصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، إلى جانب إتمام مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

شاكر: تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان على مرحلتين

وقال وزير الكهرباء لـ«الوطن» إن مصر وقعت مذكرات تفاهم بشأن مشروعات الربط مع قبرص واليونان في شهر أكتوبر من العام الماضي، على أن يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى بقدرة 1000 ميجاوات ويتم زيادة القدرات فى المرحلة الثانية إلى 3000 ميجاوات، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأولية للمشروع بالكامل تقدر بنحو ملياري يورو.

مد كابل بحري من قبرص إلى اليونان بطول 1650 كيلومترًا

وأشار «شاكر» إلى أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، سيتم من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص واليونان بطول 1650 كيلومترًا، وستعمل على تنفيذه شركة «Africa International Euro» الأوروبية، لافتًا إلى أنه سيتم ربط مصر بقبرص بكابل يبلغ طوله 498 كيلومترًا، ثم ربطها بجزيرة كريت اليونانية بكابل يبلغ طوله 898 كيلومترًا.

إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط

وتابع أن مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، سيحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة.

تبادل الطاقة بأحجام كبيرة مع دول أخرى

يُذكر أن مصر وقعت مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان، بعد اتفاق تعاون إطاري في منتصف 2019، بشأن الربط الكهربائي بين الدول الثلاث عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية، على الجهد العالي ذي التيار المستمر، لا سيما أن مصر تمتلك مخزونًا احتياطيًا استراتيجيًا من الطاقة الكهربائية يجعلها قادرة على تبادلها بأحجام كبيرة مع دول أخرى.