التعليم العالي: بدأنا خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على الإبداع والابتكار

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أهداف الوزارة في الفترة المقبلة تتمثل في جودة التعليم، وزيادة فرص الالتحاق بمختلف المؤسسات، وجودة البحث العلمي والمنافسة الدولية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية، وربط الجامعات مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج، والإبداع وريادة الأعمال، والتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني.

خطة لتدريب أعضاء هيئة التدرئيس

وأضاف «عاشور» خلال اللقاء الأول مع محرري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، منذ قليل، بحضور قيادات الوزارة، أن الوزارة بدأت خطة، تدريب لأعضاء هيئة التدريس على الإبداع والابتكار من أجل تأهيل كوادر متميزة بمختلف المجالات.

وأكد الوزير أن الجامعات المصرية تحملت استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لتتماشى مع التحول الرقمي، موضحًا أن الوزارة تستهدف جودة التعليم العالي والتنوع والإدارة وزيادة فرص الالتحاق، مضيفًا أن الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الحكومية فكرة متكاملة وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل.

تحقق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030

وأشار إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يستهدف الارتباط مع خطط الدولة واحتياجاتها المستقبلية، مضيفًا أن هناك رؤية وضعتها الوزارة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي منها دراسة الاحتياج لتوطين الجامعات بأقاليم الجمهورية، وفقا لمعدات النمو، تتمثل في إنشاء 23 جامعة بإقليم القاهرة الكبرى، و5 في إقليم الإسكندرية، و9 في إقليم الدلتا، و10 في إقليم قناة السويس، و5 في شمال الصعيد و2 في أسيوط و4 في جنوب الصعيد.

وأوضح أن الرؤية تستهدف إنشاء جامعة متخصصة وفقًا لاحتياجات المناطق ووفقا للموارد الطبيعية والأنشطة المتميزة بها، مشيرا إلى أنه جرى دراسة واستشراف المستقبل فيما يتعلق بالمعدلات السكانية، وربطها بعام 2040، و2050.