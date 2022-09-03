وزير التعليم العالي الأسبق: لدينا 44 كلية طب بمصر لمواجهة قلة عدد الأطباء

قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق، إنه وفقا للمقاييس العالمية، مصر بها 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة والمقاييس العالمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية تنص على توفير 25 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة.

توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية

وأوضح «خالد» خلال استضافته ببرنامج «كلام تاني» من تقديم الإعلامية نشوى الشريف والمذاع على قناة «تلفزيون التنسيقية» على منصات التواصل الاجتماعي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك حاجة لوجود التوازن في توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية بالنسبة لعدد السكان في كل محافظة، بالإضافة لتوزيع التخصصات على مستوى المحافظة الواحدة.

زيادة عدد كليات الطب

وأشار الدكتور حسين خالد إلى أن الخريطة الصحية مهمة كمدخل في حل مشكلات الصحة، لافتا إلى أن هناك أسبابا متعددة لقلة عدد الأطباء، في ظل سعي الدولة لزيادة عدد كليات الطب التي وصلت إلى 44 كلية طب على مستوى الجمهورية من بينها 30 كلية حكومية و10 كليات طب خاص و4 كليات طب في الجامعات الأهلية.

تسريع العملية التعليمية في القطاع الطبي

وأكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن عدد الطلاب خريجي كليات الطب يصل إلى 12 ألف طالب سنويا، ويمكن زيادتهم من خلال زيادة أعداد كلية الطب ومع تسريع العملية التعليمية في القطاع الطبي، مع منع هجرة الأطباء للخارج.

وأضاف الدكتور حسين خالد، أن الإمكانيات الحديثة التي أنشئت على أساسها كليات الطب الحديثة تسمح بزيادة الأعداد، لافتا إلى أن القطاع الطبي من القطاعات العملية التي تتطلب إمكانيات معينة لإجراء الدراسة العملية والكشف على المرضى والتدريب خلال الدراسة.