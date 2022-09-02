التعليم العالي: 35 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن 35 ألف طالب وطالبة من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022، تقدموا رسيماً للالتحاق بالجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، مضيفاً أن الوزارة تستهدف قبول 65 ألف طالب بالجامعات الخاصة والأهلية، منهم 16ألف و400 طالب بالجامعات الأهلية، مشيراً إلى نسبة الاقبال حتى الآن مقبولة وهناك فرصة كاملة للتقديم بالجامعات الخاصة حتى مطلع الشهر المقبل.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعات الخاصة بها عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، مضيفاً: «أي جامعة تتقدم للمجلس بمنح دراسية أهلاً وسهلا، وسيتم بعدها الموافقة على أماكن زيادة بديلة»، مضيفاً أن العام الجاري شهد زيادة إقبال من طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات، مؤكداً أن هناك ظاهرة إقبال شديدة مما يؤكد أن الطلاب بدأو استشراف المستقبل وأنها كليات المستقبل المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف أنه لن يتم فتح مرحلة ثانية لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثفة عن الجامعات الحكومية، وأن التقديم يكون من خلال التقديم المباشر حال و جود أماكن شاغرة بالكليات، لافتا إلى أن الطلاب الذين تم ترشيحهم للجامعات الأهلية أعلى من الطلاب المقرر قبولهم بالكليات: «رشحنا أعداد أكبر من المقرر قبولهم، لأن هناك مشكلة وهي عدد الطلاب المنفذين للرغبات و سيقومون بدفع المصروفات للكليات المرشح لها»، موضحاً ان الجامعات طلبت 16 ألف و400 طالب، وتم ترشيح 18 ألف طالب من قبل مكتب التنسيق، موضحاً أن سبب ذلك هو المجموع التكراري للطلاب.