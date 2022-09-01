إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «قفط- القصير» بقنا

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 10 على طريق «قفط -القصير»، وجرى نقل المصابين بواسطة 5 سيارات إسعاف إلى مستشفى قفط التعليمي جنوب محافظة قنا، فيما تعمل إدارة المرور على رفع آثار الحادث.

حادث طريق «قفط- القصير»

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير الأمن في محافظة قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الكيلو 10 طريق الصحراوي «قفط- القصير»، أسفر عن مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز قفط، وعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث على طريق قفط -القصير، وجرى نقل 13مصابا إلى مستشفى قفط التعليمي.

السرعة الزائدة سبب الحادث

السبب الأولي حول الحادث بين أن هناك اختلال في عجلة القيادة من يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووقوع مصابين بين صفوف الركاب.

جرى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.