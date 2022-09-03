توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. سحب منخفضة تقلل من الحرارة والرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء بداية من غد الأحد الموافق 4 سبتمبر، وحتى الثلاثاء 6 من الشهر نفسه، إذ يتوقع ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات

توقعات طقس 72 ساعة

وبحسب خبراء الأرصاد في البيان، فإن حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون حارًا رطبًا نهارًا، وشديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارًا رطبًا على باقي الأنحاء.

وبحسب خبراء الأرصاد، تنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة.

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الشعور بالحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 4 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 5 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 6 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.