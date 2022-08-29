توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. حار رطب على القاهرة الكبرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة بداية من غدًا الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

ووفق بيان الأرصاد، فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة مئوية، فضلاً عن أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت الهيئة سقوط أمطار غدا الثلاثاء على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسب حدوث تصل لـ 20 % تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 31 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.