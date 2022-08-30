توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. نشاط الرياح يخفف من الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء بداية من غد الأربعاء الموافق 31 أغسطس، وحتى الجمعة 2 سبتمبر المقبل.

توقعات طقس 72 ساعة

وبحسب خبراء الأرصاد في بيان، فإن الطقس يكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا رطبا على باقي الأنحاء.

ويضيف خبراء الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، وتنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة.

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 31 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 1 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 2 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.