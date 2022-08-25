توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، ويصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 42.