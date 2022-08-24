دينا الشربيني تنشر صورة من كواليس فيلمها الجديد «شقو»

شاركت الفنانة دينا الشربيني أول صورة لها من كواليس تصوير فيلم «شقو»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عودتها من إجازتها بالساحل الشمالي.

دينا الشربيني وفيلمها الجديد «شقو»

وتصور الفنانة دينا الشربيني عددا من مشاهدها ضمن أحداث فيلم «شقو» في أحد المستشفيات، حيث تقدم خلال الأحداث شخصية «ممرضة»، الذي يجمعها بأصدقائها عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون، وغيرهم من الفنانين.

أبطال فيلم «شقو»

تشارك دينا الشربيني في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

ويجمع فيلم «شقو» بين الأبطال الأربعة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل «جراند أوتيل».

كان قد سبق وتحدثت الفنانة دينا الشربيني عن كواليس تصوير الفيلم، خاصة أنه يجمع بين عمرو يوسف وتايسون وأمينة خليل، مؤكدة أن كواليس العمل ممتعة.

آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني

وفي سياق آخر تنتظر دينا الشربيني عرض مسلسلها الجديد «آخر دور» المكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل «آخر دور» أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمي جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

ومن ناحية أخرى، وقفت دينا الشربيني على خشبة المسرح من خلال مسرحية أحفاد ريا وسكينة، والتي عرضت في إطار موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركتها البطولة ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أس أس»، علاء زينهم، لبنى ونس، تأليف مصطفى حسني وأحمد شاكر، إخراج سامح بسيوني، إشراف فني للمخرج هادي الباجوري.