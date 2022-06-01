تردد روتانا الجديد 2022 على النايل سات وعرب سات

ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد روتانا الجديد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، لتنزيلها على التلفاز لمشاهدة أفضل البرامج الترفيهية والفنية والسينما، خاصة بعد إعلان مجموعة قنوات روتانا عن إذاعة مجموعة من الأفلام الحصرية خلال الفترة القادمة.

تردد روتانا

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي يتقدمها بوابة «الوطن» على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية تردد روتانا 2022 على القمر الصناعي النايل سات وعرب وسات، ووفق ما أعلنت عنه القنوات.

تردد مجموعة قنوات روتانا على النايل سات

يمكن متابعة مجموعة قنوات روتانا على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط البيانات التالية:

- التردد: 12226

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

- النمط: DVB-S

- التعديل: QPSK

تردد مجموعة قنوات روتانا على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

وانطلقت مجموعة قنوات روتانا عام 2033 وكانت تضم 5 قنوات فقط أغلبها يهتم بالأغاني والأفلام العربية والمصرية، ومؤخرًا أصبحت مجموعة قنوات روتانا التلفزيونية تضم نحو 11 قناة تقدم مجموعة ضخمة من البرامج الترفيهية والدينية وهي قناة روتانا خليجية والتي تذيع مجموعة كبيرة من الأعهال الخليجية والعربية فضلا عن البرامج الترفيهية المختلفة، وقناة روتانا دراما والتي تعرض عدد كبير من المسلسلات الناجحة سواء القديمة او الحديثة نسبيًا، فضلا عن قناة روتانا سينما 1 وسينما 2، وهي تعرض الأفلام الحصرية والجديدة والتي يتابعها الملايين في الوطن العربي.

وهناك روتانا كلاسيك، والتي تعرض أفلام الزمن الجميل، فضلا عن وجود بعض البرامج الخفيفة مثل «بورترية» والذي يعرض في الفواصل بين الأفلام ويتناول قصة حياة أحد مشاهير زمن الفن الجميل ورحلته المهنية وأبرز أعماله ومحطات حياته، كما أن قناة روتانا تمتلك قناتين خاصة بالفن الغنائي، الأولي هي روتانا موسيقي والتي تعرض حفلات القديمة، وروتانا كليب التي تعرض الأغاني الحديثة والحصرية، بالإضافة إلى قناة كوميدي وكيدز، الرسالة الدينية، وقناة LBC.