«الدراسات الاستراتيجية»: كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ8 سنوات الماضية يثبت قوته

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كشف الحساب الخاص بالاقتصاد المصري، الذي أثبت قوته ومرونته في مواجهة الأزمات، وعرضته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر «فيس بوك»، كان بمثابة مكاشفة عن الوضع الاقتصادي المصري خلال الـ8 سنوات الماضية.

لغة الأرقام لا تكذب

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن كشف الحساب أوضح أين كانت مصر وكيف أصبحت، وتناول تحليلا لسياسات الدولة التي تمت خلال الفترة الماضية، والمؤشرات الاقتصادية، إذ أن لغة الأرقام لا تكذب.

نمو الاقتصاد المصري

واستطرد: «النمو الاقتصادي المصري بلغت معدلاته 2.5%، ثم زادت لتصل لـ6.6%، وهو أعلى من معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ حاليا 3.2%».

وأوضح أن الإنفوجراف تحدث كذلك عن الناتج المحلي المصري، والخاص بحجم الأعمال التي تمت في الدولة خلال العام من سلع منتجة أو خدمات يتم إنتاجها، بالإضافة للحاصلات الزراعية: «التقرير وضح كل إنتاج الدولة وشغلها اللي في 2014 وصل لـ2.2 تريليون جنيه، وحاليا وصل لـ7.9 تريليون جنيه، يعني تضاعف 4 مرات تقريبا خلال الـ8 سنوات الماضية».