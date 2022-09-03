ضبط 24 طن مواد خام مجهولة المصدر في ‏3 مصانع بلاستيك ‏بالدقهلية

ضبطت مديرية تموين الدقهلية، وجهاز حماية المستهلك، اليوم، 3 مصانع بلاستيك، لحيازتها 24 طن مواد خام مجهولة المصدر، كما ضبطوا 3 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء في حملة تموينية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

أكدت مديرية تموين الدقهلية، في بيان، ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط المخالفين، وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية تشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وعضوية مصطفى عوض المفتشان بالمديرية ومن جهاز حماية المستهلك برئاسة احمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية وأحمد الدسوقي.

ضبط 24 طن حبيبات بلاستيك في حملة تموينية

أسفرت الحملة، عن ضبط 3 مصانع بلاستيك ناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لحيازتهم مواد خام مجهولة المصدر، بالمخالفة للقانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وتم التحفظ على إجمالي 24 طن حبيبات بلاستيك بدون بيانات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ضبط مخزن أرز غير معتمد في الدقهلية

وأوضحت مديرية التموين، أنه جرى ضبط مخزن غير معتمد لحيازته وتجميعه 3 طن أرز شعير، بالمخالفة للقرار 113 لسنة 2022، الخاص بتنظيم تداولها قبل بيعها في السوق السوداء.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار عرضها على النيابة العامة.