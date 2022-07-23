ضبط 120 ألف قطعة شوكولاتة وطن فول في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر وتحت إشراف أشرف عبدالحميد وكيل المديرية، وسمير البلكيمي مديرعام الرقابة التموينية حملات مكبرة بناحية مراكز بدر ووادي النطرون ودمنهور لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 30 محضر تمويني

أسفرت الحملات عن تحرير عدد 30 محضر على النحو الآتي، ضبط 10مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد و4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 4 مخابز مخالفة

كما تم ضبط 4 مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري، وتحرير 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

ضبط شوكولاتة مجهولة المصدر

كما تم ضبط 100 كرتونة بإجمالي 120 ألف قطعة شوكولاتة مجهولة المصدر و1250 كجم فول تم التلاعب في تاريخ الإنتاج للغش والتدليس، وضبط أيضا عدد 60 عبوة بويات و30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، وجرى تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

تشديد الرقابة على الأسواق

كما شدد آمنة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.