إصابة 12 شخصا في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء، وقوع عدة حوادث سير في مناطق متفرقة على طرق المحافظة أسفرت عن إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغات متعددة تفيد وقوع حوادث أسفرت عن إصابات بين الركاب.

إصابة 3 أشخاص انقلاب سيارة نصف نقل

البلاغ الأول بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الجديد أمام مصنع الجبس على بعد 15 كيلو من أبو زنيمة اتجاه أبو رديس أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، هم: عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الشرقية 23 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمد عبد الحليم كامل السيد الشرقية، 22 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد إبراهيم محمد، الشرقية، 25 سنة، جرح قطعي بالقدم الأيسر طوله 5سم وكدمات وسحجات بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو رديس المركزي.

إصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي

الحادث الثاني أفاد انقلاب سيارة ملاكي وأثناء انقلابها اصطدمت بملاكي أخرى على الطريق القديم، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين هما: خالد فؤاد محمد 57 سنة من الدرب الأحمر بالقاهرة، التشخيص اشتباه كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعادل السيد محمد، 16 سنة من حلوان، التشخيص كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى رأس سدر المركزي.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي

البلاغ الثالث يفيد انقلاب ملاكي بعد مفارق كاترين اتجاه الطور بحوالي 3 كيلو الطريق الحديد أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: أندرو صموئيل مكرم 28 سنة، الجيزة، كدمات بالوجه، وكيرلس عبد النور فهمي 28 سنة، الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأميرة بهيج دانيال 25 سنة، الجيزة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومارينا مجدي عبد المسيح 28 سنة، الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة، وجوني اندرو صموئيل 3 سنوات، الجيزة سحجات وكدمات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي.

إصابة اثنين في انقلاب سيارة نصف نقل

والبلاغ الرابع يفيد انقلاب سيارة نصف نقل محملة بزجاجات مياه على الطريق القديم بعد رأس جاره بنحو 3 كيلو تجاه شرم الشيخ، أسفر عن إصابة اثنين هما: خالد السيد أحمد 25 سنة الأقصر، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، ورحاب إسماعيل إبراهيم 27 سنة القليوبية، كدمة بالكتف الأيمن والركبة اليمنى، جرى نقلهما إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.