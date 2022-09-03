جدول قوافل حياة كريمة بالمحافظات حتى 7 سبتمبر.. الكشف والعلاج مجانا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة جدول القوافل الطبية بالمحافظات خلال الفترة من 3 وحتى 7 سبتمبر، للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية.

خريطة انتشار القوافل الطبية

تنتشر القوافل الطبية لحياة كريمة في المحافظات وفقا للجدول التالي:

ـ الإسكندرية، خلال يومي 4 و5 سبتمبر، بمنطقة الوفاء، التابعة لإدارة العامرية.

ـ الإسماعيلية، خلال يومي 5 و6 سبتمبر، بمنطقة مدرسة الأماني، التابعة لإدارة القنطرة غرب.

ـ المنوفية، 4 سبتمبر، بمنطقة عمر شاهين، التابعة لإدارة مركز بدر.

ـ المنوفية، 5 سبتمبر، بمنطقة هيت، التابعة لإدارة منوف.

ـ قنا، 5 سبتمبر، بمنطقة القصر، التابعة لإدارة نجع حمادي.

ـ قنا، 7 سبتمبر، بمنطقة نجع السباعي، التابعة لإدارة قوص.

ـ الوادي الجديد، خلال يومي 7 و8 سبتمبر، بمنطقة الأربعين 3، التابعة لإدارة باريس.

ـ أسوان، خلال يومي 4 و5 سبتمبر، بمنطقة غرب سهيل، التابعة لإدارة أسوان.

ـ أسوان، خلال يومي 7و8 سبتمبر، بمنطقة البصالي، التابعة لإدارة كوم أمبو.

ـ القاهرة، خلال يومي 5 و6 سبتمبر، بمركز طبي المحروسة، التابع لإدارة السلام ثاني.

ـ القاهرة، خلال يومي 7 و8 سبتمبر، بمركز طبي الأسمرات، التابع لإدارة المقطم.

ـ الجيزة، 3 سبتمبر، بمنطقة بني سلامة، التابعة لإدارةمنشأة القناطر شرق.

ـ الجيزة، خلال يومي 6 و7 سبتمبر، بمنطقة ابني بيتك، التابعة لإدارة 6 أكتوبر.

ـ الغربية، 5 سبتمبر، بمنطقة سماتاي، التابعة لإدارة قطور.

التخصصات الطبية المتاحة بقوافل حياة كريمة

توجه القوافل الطبية المجانية التابعة لـ حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية ، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.