تدشين منصة رقمية لمشاريع حياة كريمة في الفيوم

شهدت السنوات الأخيرة، جهودا واسعة من قِبل القائمين على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تحسين حياة المواطنين، فجرى تطوير العديد من الجوانب الحياتية المحيطة بهم في شتى القرى بالمحافظات التابعة للمبادرة، لا سيما القرى الأكثر فقرا والمحافظات الحدودية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير الخدمات التي حرموا منها؛ كالتعليم والصحة وغيرها.

منصة رقمية لـ«حياة كريمة»

وشهدت محافظة الفيوم، جهودا كبيرة من جانب القائمين على المبادرة، وفي إطار مواكبة التكنولوجيا الجديدة، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم السبت، انطلاق منصة رقمية من أجل إتاحة جميع البيانات عن المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرى ومراكز المحافظة.

وتضم المنصة الرقمية الخاصة بمشروعات حياة كريمة في محافظة الفيوم، جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تعمل المبادرة على إنشائها في المحافظة، كما تتيح للمواطنين الفرصة لإبداء رأيهم فيما يتم من مشاريع، وأيضا تلقي الشكاوى، فهي تعد وسيلة تواصل بين المواطن والأجهزة التنفيذية المختلفة من أجل تجميع الأنشطة التي تقوم بها المبادرة.

مشاريع حياة كريمة في الفيوم

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بشأن الموازنة التشاركية، بحضور وزراء: الشباب والرياضة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة انتهت من إنشاء عدد من المشاريع المختلفة في قرية «قلهانة» التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم؛ منها إنشاء مجمع الخدمات، وتطوير مدرستي قلهانة الإعدادية والابتدائية، فضلا عن إنشاء مجمع زراعي، ومركز شباب بالقرية، وذلك في إطار تحقيق أهداف المؤسسة التي تتمحور حول التخفيف عن المواطن.